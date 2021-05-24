KAEÜ Rektörü Karakaya, kütüphane inşaatını inceledi - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, donanımları ve kaynaklar bakımından Merkez Kütüphanesi'nin kampüsün ve şehrin önemli bir eksiğini gidereceğini bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Rektörü Karakaya ve beraberindeki heyet, Bağbaşı Yerleşkesi'nde bulunan Merkez Kütüphane binası inşaatını yerinde inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Karakaya, kütüphane inşaatının devam ettiğini ve en kısa sürede binayı faaliyete geçirmek istediklerini belirtti.

Merkez Kütüphane binasının öğrenciler ve eğitim öğretim faaliyetleri açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Donanımları ve kaynaklar bakımından Merkez Kütüphanesi, hem kampüsün hem de şehrin önemli bir eksiğini gidermiş olacaktır. 11 bin 327 metrekarelik bir alanda üç kattan oluşacak yeni kütüphane binasında, akademik personel, öğrenci ve ihtiyaç duyan herkes için tüm detaylar titizlikle düşünüldü. Çalışma salonları ve ofislerin yanı sıra, çevre ve peyzaj düzenlemesine de önem verdik. Merkez Kütüphanesi'nde 2 bin metrekareye yakın çim alan, çeşitli ağaçlar ve süs bitkileri ile 100 araçlık bir otopark planlanmaktadır."