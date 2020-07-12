KAEÜ Rektörü Karakaya, pilot projeleri İnönü Üniversitesi Rektörü Kızılay'a anlattı - Son Dakika

KAEÜ Rektörü Karakaya, pilot projeleri İnönü Üniversitesi Rektörü Kızılay'a anlattı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a pilot proje çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a pilot proje çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Karakaya'yı ziyaret etti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin öne çıkan çalışmalarıyla bölgeye değer katan bir üniversite olduğunu belirten Kızılay, üniversitenin pilot üniversite projeleri, kalite yönetim sistemindeki başarılı çalışmaları ve akademik faaliyetleri için Rektör Karakaya ve ekibine başarılar diledi.

Çok sayıda proje ve çalışmada Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin diğer üniversitelere model olduğunu da anımsatan Kızılay, bölgenin ekonomik ve üretim çalışmaları açısından gelişiminde önemli katkılar sunduğunu aktardı.

Rektör Karakaya ise adından söz ettiren bir üniversite olarak, hazırlanan projeleriyle başarıyla yürüttüklerini anlattı.

Kalkınma ve gelişme için pilot projelerin önemli olduğunu, bu nedenle de personelin çalışmalarını özenle ve hassasiyetle yaptığını vurgulayan Karakaya, katma değer sağlamanın yanı sıra, yeni üretim modelleri ve farklı metotlar deneyerek başarıya ulaştıklarını da ifade etti.

Karakaya, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a üniversitenin fiziki alanlarını gezdirerek, yeni projeler hakkında bilgi verdi.

Malatya İnönü Üniversitesi, Karakaya, Kızılay, Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 15:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAEÜ Rektörü Karakaya, pilot projeleri İnönü Üniversitesi Rektörü Kızılay'a anlattı - Son Dakika
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