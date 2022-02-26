KAEÜ Rektörü Karakaya, pilot üniversite proje yürütücüleriyle buluştu - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, yapılan projelerin hayata geçmesinin ülke için umut olduğunu bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Karakaya, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi toplantı salonunda pilot üniversite proje koordinatörleri ve proje ekipleriyle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Karakaya, akademik personelin 6 yıldır pilot üniversite projelerinde özveriyle çalıştığını ve bu alanda Türkiye yükseköğretimine önemli katkı sunduklarını anımsattı.

Pilot üniversite projeleriyle Türkiye yükseköğretimine yeni bir bakış açısı kazandırıldığını aktaran Karakaya, yapılan projelerin hayata geçmesinin ülke için umut olduğunu dile getirdi.

Karakaya, "Akademisyenlerin bilimsel çalışmaları ülkemiz ve vatandaşlarımızın yararına olacak şekilde yapmaları önemli. Bölgemizin ve ilimizin ihtiyacı olan konularda bilimsel çalışmalar ve projelerle destek verilmesi gerekiyor. Bu nedenle akademisyenlere bilimsel çalışmalarında destek vermeye devam edeceğiz. Pilot üniversite projelerinde gelinen nokta da oldukça önemli. Ülkemizin ihtiyacı olan yeni proje ve fikirleri yükseköğretim kurumu olarak sürekli üretmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt da projelerin son durumu hakkında bilgi verdi, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya ise "Ceviz Odaklı Kalkınma ve Gelişim Projesi" ile ilgili sunum yaptı.

Toplantıda proje yürütücüleri de devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.