KAEÜ Rektörü Karakaya, radyo programında üniversitenin çalışmalarını anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAEÜ Rektörü Karakaya, radyo programında üniversitenin çalışmalarını anlattı - Son Dakika

KAEÜ Rektörü Karakaya, radyo programında üniversitenin çalışmalarını anlattı

6 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, TRT'de katıldığı radyo programında üniversitenin çalışmalarını anlattı.

KAEÜ Rektörü Karakaya, radyo programında üniversitenin çalışmalarını anlattı, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, TRT'de katıldığı radyo programında üniversitenin çalışmalarını anlattı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Karakaya, TRT Radyo 1'de yayınlanan "Ailece" programına konuk olarak, üniversitenin jeotermal çalışmaları, projeleri ve Ahilik kültürü ilgili bilgiler verdi.

Karakaya, Kırşehir'in jeotermal kaynağının markalaştırmak için Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ile Sporcu Sağlığı Merkezi çalışmalarının tamamlandığını aktardı.

Jeotermal seracılıkta Karakurt bölgesinde bir girişimcinin 500 dönüme 30 milyon dolarlık yatırım yaptığını da hatırlatan Karakaya, ilerleyen dönemlerde jeotermal ile ilgili yeni projeler de ekleneceğini ifade etti.

Karakaya, Ahiliğin bu toplumun kütür kodlarında olduğuna da değinerek, şunları kaydetti:

"Ahilik temelinde esnaf hareketi olarak doğmuştur. Öte yandan Ahilik, kardeşlik duygusuyla kaliteli insan yetiştirme modelidir. Kardeşlik hukukunu sosyal yaşama hakim kılmanın, hakkı gözetmenin, adaletli olmanın Ahiliğin temelinde yattığını, Ahilikle ilgili yaptığımız çalışmalarla gördük. Dünyanın bu anlayışa ihtiyacı olduğu da unutulmamalıdır. Gençlerimiz bu değerlerle tanışmalı, sosyal dünyanın içine Anadolu ruhunu katması gereklidir. Kendi kültür ve medeniyetimizi ortaya koymalı, teknolojinin kölesi değil doğru kullananı ve üreticisi olmamız gereklidir. Kendi kültürümüze sahip çıkarak anlatmalıyız."

Kırşehir, Karakaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

30 yıllık askerlik kariyerini bırakıp iki oğluyla aynı üniversiteye giden baba çevresinden takdir topladı
Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu

Son Dakika Haberleri
23:23 Üç bakanlığın bütçesi, TBMM'de görüşülerek kabul edildi - Son Dakika
23:18 2 çocuğun öldüğü İdlib bombardımanından yürek sızlatan görüntüler - Son Dakika
23:18 Spor medipol başakşehir - ittifak holding konyaspor maçının ardından - Son Dakika
23:15 2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri - Son Dakika
23:14 Edirne'de sis - Son Dakika
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Son Dakika
22:20 BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 23:25:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KAEÜ Rektörü Karakaya, radyo programında üniversitenin çalışmalarını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]