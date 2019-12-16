KAEÜ Rektörü Karakaya, radyo programında üniversitenin çalışmalarını anlattı - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, TRT'de katıldığı radyo programında üniversitenin çalışmalarını anlattı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Karakaya, TRT Radyo 1'de yayınlanan "Ailece" programına konuk olarak, üniversitenin jeotermal çalışmaları, projeleri ve Ahilik kültürü ilgili bilgiler verdi.

Karakaya, Kırşehir'in jeotermal kaynağının markalaştırmak için Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ile Sporcu Sağlığı Merkezi çalışmalarının tamamlandığını aktardı.

Jeotermal seracılıkta Karakurt bölgesinde bir girişimcinin 500 dönüme 30 milyon dolarlık yatırım yaptığını da hatırlatan Karakaya, ilerleyen dönemlerde jeotermal ile ilgili yeni projeler de ekleneceğini ifade etti.

Karakaya, Ahiliğin bu toplumun kütür kodlarında olduğuna da değinerek, şunları kaydetti:

"Ahilik temelinde esnaf hareketi olarak doğmuştur. Öte yandan Ahilik, kardeşlik duygusuyla kaliteli insan yetiştirme modelidir. Kardeşlik hukukunu sosyal yaşama hakim kılmanın, hakkı gözetmenin, adaletli olmanın Ahiliğin temelinde yattığını, Ahilikle ilgili yaptığımız çalışmalarla gördük. Dünyanın bu anlayışa ihtiyacı olduğu da unutulmamalıdır. Gençlerimiz bu değerlerle tanışmalı, sosyal dünyanın içine Anadolu ruhunu katması gereklidir. Kendi kültür ve medeniyetimizi ortaya koymalı, teknolojinin kölesi değil doğru kullananı ve üreticisi olmamız gereklidir. Kendi kültürümüze sahip çıkarak anlatmalıyız."