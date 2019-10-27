Son Dakika Haberleri: KAEÜ Rektörü Karakaya, sera alanını inceledi
Son Dakika Güncel KAEÜ Rektörü Karakaya, sera alanını inceledi

KAEÜ Rektörü Karakaya, sera alanını inceledi

1 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Termal Seralarda Kümelenme Projesi kapsamında yapımı devam eden jeotermal seranın kısa süre içinde hizmete girerek, çekirdek ailelerin ekonomik geçimine önemli katkılar sunacağını bildirdi.

KAEÜ Rektörü Karakaya, sera alanını inceledi, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Termal Seralarda Kümelenme Projesi kapsamında yapımı devam eden jeotermal seranın kısa süre içinde hizmete girerek, çekirdek ailelerin ekonomik geçimine önemli katkılar sunacağını bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Karakaya yapımı devam eden termal sera alanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Karakaya, Termal Seralarda Kümelenme Projesiyle, her ailenin seracılık alanında işletme kurabileceğini, bölgede yetiştirilemeyen çok sayıda bitkinin de artık üretilebileceğini belirtti.

Sera alanında ziraat fakültesi öğrencilerine de uygulama alanı oluşturduklarını vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Sera alanında elde edilen sonuçlar çiftçilere paylaşılacak. İşletme binası idari ve makine olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. 465 metrekare kapalı alana sahibiz. Seramızın faaliyete geçmesi ile öğrencilerimiz jeotermal sera alanında nitelikli birer uzman olacaklar. Termal Seralarda Kümelenme Projesi kapsamında yapımı devam eden jeotermal seranın kısa süre içinde hizmete girerek, çekirdek ailelerimizin ekonomik geçimine önemli katkılar sunacaktır."

Ahi Evran Üniversitesi, Karakaya, Kırşehir, Termal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 03:34 Kaynak: AA
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