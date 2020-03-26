KAEÜ Rektörü Karakaya, uzaktan eğitim sistemini test etti - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP) Koordinatörlüğü'nün kurduğu uzaktan eğitim sistemini test etti.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, kurulan uzaktan eğitim sistemi üzerinden AYDEP birim sorumlularıyla toplantı yapan Karakaya, 30 Mart tarihi itibariyle öğrencilerin uzaktan eğitime başlayacağını ifade etti.

Üniversitenin 3 yıllık AYDEP deneyimine sahip olduğunu vurgulayan Karakaya, bu sürecin iyi yönetilmesi ve kontrol edilebilir olması gerektiğine dikkati çekti.

AYDEP altyapısını bu sistem için kullanacaklarını aktaran Karakaya, şöyle devam etti:

"Girdiyi ve onun muhatabını mutlaka kayıt altına alabilmeliyiz. Bu sistemde kontrolün sağlanabilir olması çok önemli. Yaptığımız her işi savunabilmeliyiz. Yaşadığımız bu pandemi aynı zamanda eğitimde kalite güvencesinin başlamasına vesile oldu. Bu günleri atlattıktan sonra sistemi, kalan on bölümü ile kalite güvencesinin bir modeli olarak Türkiye'ye sunacağız. Bu krizi fırsata çevirmeliyiz."

Eksiklerin en kısa sürede tamamlanması gerektiğine işaret eden Karakaya, "Eksikler tamamlanarak öğrencilerin haftalık derslerini vereceğiz ve onların eğitimlerini tamamlamaya çalışacağız. Süreci iyi yönetmeliyiz. Yaşanan aksaklıklarda koordinasyonu iyi sağlayacak şekilde birbirimizle iletişimde olmamız lazım. Problemi konuşmak yerine çözmek ve çözüm önerisi getirmek temel hedefimiz olmalı." ifadelerini kullandı.

Yaşanan aksaklıkların motivasyon düşüklüğüne yol açmaması gerektiğine değinen Rektör Karakaya, uygulamalı derslerin içeriği ve yapılabilirliği ile ilgili çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Bu süreci yeni bir ruh ve yeni bir uygulama olarak değerlendiren Karakaya, hem uzaktan eğitim sisteminin hem de kalite güvencesinin alt yapısının bugünden kurulacağını kaydetti.