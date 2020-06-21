KAEÜ Rektörü Karakaya, yeni kütüphane ve fakülte alanları inceledi - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Bağbaşı Yerleşkesi'ne yapılması planlan yeni kütüphane binası arazisini ve yapımı devam eden İslami İlimler Fakültesi inşaatını inceledi.

Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, İslami İlimler Fakültesi binasının kalan inşaat kısımlarını inceleyerek eksikleri değerlendirdiklerini, yeni kütüphanenin yapılacağı araziyi teknik personellerle belirlediklerini belirtti.

Kısa süre önce Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2020 yatırım planına alınan üniversitenin iki önemli ihtiyacının en kısa sürede tamamlanacağını aktaran Karakaya, kütüphane binası için öğrencilerin erişim kolaylığı olan noktayı tespit ettiklerini ifade etti.

Kütüphane binası için Bağbaşı Yerleşke içerisinde gelecek aylarda temel atılmasının planlandığını da vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı 2020 Yatırım Planına binaların dahil edilmesi ile süreç hız kazandı.

İslami İlimler Fakültesi inşaatının tamamlanmasıyla öğrencilerimizin kendi binalarında eğitimlerine devam etmelerini istiyoruz. Kütüphanelerin ise üniversitelerin kalbi olduğu unutulmamalıdır. Yapılan tüm akademik çalışmalar ve eğitim süreçlerinde kütüphanelerin en etkili yerler olduğu görülmektedir. Günden güne gelişen üniversitemizin hem akademik hem de fiziki eksikleri tamamlanmaya devam ediyor. Hem üniversitemizin hem de şehrimizin faydalanacağı kütüphane binamız için katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum."

Karakaya'ya incelemede Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel ve Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük de eşlik etti.