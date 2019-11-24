KAEÜ Rektörü Karakaya:

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, yükselen medeniyetlerin kaynağında öğretmen olduğunu bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ ile Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında öğretmenlerin mesleki gelişiminin artırılmasına yönelik iş birliği protokolü kapsamında ara dönem semineri düzenlendi.

Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Salonunda gerçekleştirilen seminerde konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, insanların kendilerini geliştirmeleri ve ileriye taşımaları için eğitimin gerekli olduğunu anımsattı.

İnsanın düşünmekten uzaklaştıkça medeniyetlerin geri kaldığını vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Düşünen, öğrenen insanların varlığı arttıkça medeniyetler yükselmektedir. Eğitim meselesi aslında ülkenin, milletin varlık meselesidir. Gençlerin geleceğini tanzim etme noktasında eğitimin ve bilginin önemini unutmamalıyız. Bilginin kaynağı olan öğretmenlerin üzerinde çok fazla sorumluluk var. Yükselen medeniyetlerin kaynağında öğretmen vardır. Düşünen insan vardır. Gençleri nitelikli bireyler olarak geleceğe hazırlamak için sahada görev alan öğretmenler, bu konuda önemli bir mücadelenin timsali olmaktadırlar. Üniversiteler de öğretmenlerin görevine ek olarak nitelikli birey yetiştirme sorumluluğundadır."

İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz de nitelikli öğrenci yetiştirme amacıyla öğretmenlerle birlikte çalışarak ve emek vererek ülkenin istikbali için hareket ettiklerini belirtti.

Seminer, Doç. Dr. Hüseyin Şimşek'in oturum başkanlığı yaptığı panelle devam etti.

Panelde, Doç. Dr. Abdullah Aydın "Öğretmen kavramı", Doç. Dr. Serdal Baltacı "Bilgisayar destekli eğitim", Dr. Öğretim Üyesi Cahit Aytekin "Matematik sınıflarında iletişim", Dr. Öğretim Üyesi Davut Aydın ise "Çağdaş rehberlik anlayışı ve öğretmenlik" konularında sunum yaptı.