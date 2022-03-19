KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Karakaya MÜSİAD üyeleriyle buluştu - Son Dakika
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KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Karakaya MÜSİAD üyeleriyle buluştu

19.03.2022 16:16
KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Karakaya MÜSİAD üyeleriyle buluştu

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, şehrin üniversiteye paydaş olmasıyla Kırşehir'in kazanacağını bildirdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, şehrin üniversiteye paydaş olmasıyla Kırşehir'in kazanacağını bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Karakaya, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanlığında gerçekleşen ziyarette ekonomik gelişmelerin yanı sıra, kentin kalkınmasına yönelik üniversite ve sivil toplum kuruluşları işbirliği değerlendirildi.

KAEÜ'de bir çok projenin Ar-Ge'sinin yapıldığını aktaran Karakaya, 2015'ten buyana 45'in üzerinde proje geliştirdiklerini, bunların bölgenin ekonomik ve iklimsel yapısına uygunluğu düşünülerek hazırlandığını hatırlattı.

Karakaya, "Bizim projelerimizden öncelikle Kırşehir faydalanmalı. Yani biz Ar-Ge'sini yapacağız, sizler ticarileştirip istihdama katkı vereceksiniz. Bunun için de talep olması gerekir, eksik kaldığımız yerler mutlaka olacaktır ama çözmek için her türlü çabayı gösterdiğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu noktada paydaşlık önemli, şehir üniversiteye paydaş olmalı ki herkes kazansın, en önemlisi de Kırşehir halkı kazansın." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Şube Başkanı Ömer Ali Öz ise KAEÜ'nün projelerini yakından takip ettiklerini belirterek, "Geliştirilen projelere yatırımcıların ilgisi var. Bilgi ve birikim noktasında üniversiteden faydalanmak istiyoruz. Kırşehir'de farkındalık oluşturmak için üniversiteye yönlendirme gayretimiz var ve bu gayretimiz giderek artacak." ifadelerini aktardı.

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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Karakaya MÜSİAD üyeleriyle buluştu - Son Dakika


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