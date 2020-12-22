KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya: "Kalite konusunda model oluşturduk" - Son Dakika

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya: "Kalite konusunda model oluşturduk"

22.12.2020 11:05
KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya:

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kalite süreçlerinde önemli adımlar atarak bu alanda model oluşturduklarını belirtti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kalite süreçlerinde önemli adımlar atarak bu alanda model oluşturduklarını belirtti.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından düzenlenen "Dönüşen Dünyada Liderlik Çalıştayı"na uzaktan bağlantı ile katılarak bir konuşma yapan Karakaya, üniversitenin kalite sürecindeki başarılı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin 2015 yılında başlattığı kalite yolculuğunu kurum kültürü haline getirdiğini vurgulayan Karakaya, bu süreçlerde önemli mesafeler kat ettiklerini ve bir model ortaya koyduklarını ifade etti.

Önceliklerinin her zaman insan olduğunu ve bu konuda yapılabilecek hataların ciddi sonuçlar doğuracağını aktaran Karakaya, "Eğitimin kalitemizin daha da yükseltilmesi için tüm birimleriyle TSE'den kalite belgesi alan ilk üniversiteyiz. Kalite konusunda model oluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.

Ahi Evran Üniversitesi, Karakaya, Kırşehir, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya: 'Kalite konusunda model oluşturduk' - Son Dakika


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