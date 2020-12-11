KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'ya ziyaretler - Son Dakika

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'ya ziyaretler

11.12.2020 16:13
KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'ya ziyaretler, System.String[]

Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Fatih Dağlı ve Kırşehir Meteoroloji İl Müdürü Seyit Ahmet Yıldız, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Fatih Dağlı ve Kırşehir Meteoroloji İl Müdürü Seyit Ahmet Yıldız, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Karakaya ziyarette yaptığı konuşmada, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin bölgesinde lider ve çalışmalarıyla model bir üniversite olma amacıyla sürekli kendini yenilediğini ifade etti.

Üniversitenin kaliteden ödün verilmeden bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif birçok çalışma yaptığını belirten Karakaya, pandemi nedeniyle uzaktan eğitimlerin devam ettiği süreçte öğrenci odaklı bir anlayışla eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ettiklerini aktardı.

Rektör Karakaya, diğer üniversitelere de model olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, üniversitenin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Dağlı ve Yıldız da kurumlarının çalışmaları hakkında bilgi vererek, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin bilimsel çalışmalarının verilerinden yararlanmayı planladıklarını kaydetti.

Ahi Evran Üniversitesi, Karakaya, Kırşehir, Vatan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'ya ziyaretler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Usame Bin Ladin'in sağ kolu Adel Abdul Bary fazla kiloları nedeniyle cezaevinden serbest bırakıldı Galatasaray, Alanyasporlu Salih Uçan ile anlaşma sağladı Küçükken İspanyol gribini yenen Emine nine, 103 yaşında da koronavirüsü yendi Av gecesinde feci olay! Geyik sanıp vurdu, yanına gidince oğlunu kanlar içinde buldu Henüz hayatının baharındaydı! Lösemi hastası genç kız, koronavirüse yenik düştü Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi
İspanyol futbolcu Sergio Ramos, Real Madrid'den ayrılmayı düşünüyor İspanyol futbolcu Sergio Ramos, Real Madrid'den ayrılmayı düşünüyor         
16:40
Dünyada bir gün bile geçiremedi, cenazesi de ölümü kadar yürek burktu Dünyada bir gün bile geçiremedi, cenazesi de ölümü kadar yürek burktu         
16:26
Koronavirüse karşı dev iş birliği: İngiltere'nin AstraZeneca ve Rusya'nın Sputnik V aşıları birleştiriliyor Koronavirüse karşı dev iş birliği: İngiltere'nin AstraZeneca ve Rusya'nın Sputnik V aşıları birleştiriliyor         
16:07
Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı         
15:30
Koronavirüse yakalandıktan sonra karnındaki bebeğini kaybeden genç kadın, hayata tutunamadı Koronavirüse yakalandıktan sonra karnındaki bebeğini kaybeden genç kadın, hayata tutunamadı         
15:27
2 yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak isteyen Alişan, ölümden döndüğünü ilk kez anlattı 2 yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak isteyen Alişan, ölümden döndüğünü ilk kez anlattı         
14:21
Hakan Ural, gündüz kuşağındaki programları eleştiren Defne Samyeli'ye demediğini bırakmadı Hakan Ural, gündüz kuşağındaki programları eleştiren Defne Samyeli'ye demediğini bırakmadı         
13:54
Ulus Pazarı'nın kapalı olduğundan haberi olmayan Bulgarlar, elleri boş geri döndüler Ulus Pazarı'nın kapalı olduğundan haberi olmayan Bulgarlar, elleri boş geri döndüler         
13:28
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok         
12:08
BM'den aldığı hibeyle iş kuran Suriyeli kadın, ürettiği lokumları 4 ülkeye ihraç ediyor BM'den aldığı hibeyle iş kuran Suriyeli kadın, ürettiği lokumları 4 ülkeye ihraç ediyor         
12:05
Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş         
11:50
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
HDP'li vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyesinin telefonunu el çabukluğuyla çekip aldı HDP'li vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyesinin telefonunu el çabukluğuyla çekip aldı         
10:31
29 yıldır geçimini 1,5 metrekarelik dükkandan sağlıyor 29 yıldır geçimini 1,5 metrekarelik dükkandan sağlıyor         
08:47
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Koronavirüsten ölen babası için mevlit okutup yemek verdi, kaymakamlık inceleme başlattı Koronavirüsten ölen babası için mevlit okutup yemek verdi, kaymakamlık inceleme başlattı         
18:01
Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 17:05:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'ya ziyaretler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei