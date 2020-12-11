KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'ya ziyaretler - Son Dakika

Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Fatih Dağlı ve Kırşehir Meteoroloji İl Müdürü Seyit Ahmet Yıldız, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Karakaya ziyarette yaptığı konuşmada, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin bölgesinde lider ve çalışmalarıyla model bir üniversite olma amacıyla sürekli kendini yenilediğini ifade etti.

Üniversitenin kaliteden ödün verilmeden bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif birçok çalışma yaptığını belirten Karakaya, pandemi nedeniyle uzaktan eğitimlerin devam ettiği süreçte öğrenci odaklı bir anlayışla eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ettiklerini aktardı.

Rektör Karakaya, diğer üniversitelere de model olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, üniversitenin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Dağlı ve Yıldız da kurumlarının çalışmaları hakkında bilgi vererek, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin bilimsel çalışmalarının verilerinden yararlanmayı planladıklarını kaydetti.