Son Dakika Haberleri: Kaeü'si 2. Gençlik Şöleni Yapıldı

Kaeü'si 2. Gençlik Şöleni Yapıldı

47 dakika önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, öğrenci konseyi başkanlığı tarafından 2. Gençlik Şöleni, gerçekleşti.

Kaeü'si 2. Gençlik Şöleni Yapıldı, System.String[]
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, öğrenci konseyi başkanlığı tarafından 2. Gençlik Şöleni, gerçekleşti.

Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Açık Hava Tiyatrosunda yapılan şölene Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Gökbel ile Prof. Dr. Mustafa Kurt, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

KAEÜ'si Rektörü Vatan Karakaya, şölende yaptığı konuşmada "Bu gençlik, dünyayı değiştirebilecek güçtedir. Böyle etkinliklerde olmaktan mutluluk duyuyoruz."dedi

Gençlerin ve kazanımlarının yanında olduğunu ifade eden Rektör Karakaya, "Ben gençliğime öğrencilerime güveniyorum. İnanıyorum ki; onlar kendilerine uyan kendilerine yakışan vakarı ile her zaman yaptıkları işlerde başarılı olacaklardır."diye konuştu

Skeçler ve yarışmaların ardından Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri tarafından şölen alanında konser verildi. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:24 Kaynak: İHA

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