KAEÜ'si bilişim alt yapısı güçlendiriliyor - Son Dakika

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, bilişim alt yapısını güçlendiriyor.

Üniversite Rektörü Vatan Karakaya, kaliteli ve nitelikli hizmet vermek amacıyla bilişim alt yapımızda önemli çalışmalar yapıldığını duyurdu.

Rektör Vatan Karakaya, Bilgi İşlem Daire Başkanlığını ziyaret etti. Bilgi İşlem Daire Başkanlığında gerçekleşen görüşmeye Rektör Karakaya'ya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Kurt ile Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük eşlik etti.

Güçlenen bilişim alt yapısı ile daha fazla öğrenciye canlı ders verildiğini ifade eden Karakaya, "Özgün ve işini kendinin yapıyor olması çok önemli, odaklanıp tüm hatları ile bir şeyi özümsemek ve ondan ürün çıkarabilmek çok önemli üniversitemiz ise bilişim adına bir yüzünü daha ortaya çıkardı"dedi. - KIRŞEHİR