KAEÜ'si, EFQM ödülü için adım attı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAEÜ'si, EFQM ödülü için adım attı - Son Dakika

KAEÜ'si, EFQM ödülü için adım attı

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kalite süreçleri ile başarı çalışmalara imza atan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, EFQM Mükemmellik Ödülüne aday oldu.

KAEÜ'si, EFQM ödülü için adım attı, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kalite süreçleri ile başarı çalışmalara imza atan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, EFQM Mükemmellik Ödülüne aday oldu.


2015 yılında çıktığı kalite yolculuğunu tüm birimleriyle Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanan ilk devlet üniversitesi olma unvanı ile taçlandıran Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, mükemmellik ödülü için çalışmalara başladıklarını söyledi.


Kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının, mükemmellik kavram ve kriterlerini dikkate alarak kendi değerlendirmelerini yapmalarına, güçlü ve iyileştirmeye açık alanlarını tespit etmelerine ve sürekli gelişim yaklaşımıyla gelişim planlarını hazırlamalarına yardımcı olması için geliştirilmiş EFQM Mükemmellik Modeli ile ilgili 4 Şubat 2020 tarihinde Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Şeyh Edebali Seminer Salonunda bir toplantı düzenlendi.


Üniversitenin kendini mükemmelleştirme yolunda adım attığını ifade eden Rektör Vatan Karakaya, "Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kalite Yönetim Sistemi sürecinde çok önemli adımlar attı. Kaliteyi, üniversitemizde kurum kültürü haline getirdik. Kalite sürecinde büyük adımlarla ilerleyen üniversitemizin kalite konusunda diğer kurumlara da mentörlük yapıyor"dedi. - KIRŞEHİR

Ahi Evran Üniversitesi, Karakaya, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

NTV'de düşen uçakla ilgili yanlış görüntü servisi edilince izleyiciden özür dilendi
Rejim ordusu, Türkiye'ye ait gözlem noktalarının bulunduğu Serakib'i kuşattı Son Dakika: Çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi Son dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili iki pilot hakkında soruşturma

Son Dakika Haberleri
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı
14:50 Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
13:41 Koronavirüs'ten korunmak için ne yapmalı? Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı
10:39 Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu!
10:39 Bade İşçil: Şu an çocuklar gibi utandım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 15:41:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KAEÜ'si, EFQM ödülü için adım attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]