KAEÜ'si, engelsiz üniversite ödülü aldı - Son Dakika

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, engelsiz üniversite turuncu bayrak ödülü aldı.



Yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturulması ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla YÖK tarafından 2018 yılında başlatılan ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen "2020 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri" sahiplerini buldu.



KAEÜ'si, 3 birimi "Mekanda Erişilebilirlik" konusunda engellilere yönelik yapmış olduğu düzenlemelerden dolayı turuncu bayrak almaya hak kazandı.



Kazanılan ödülden dolayı mutluluğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. İş ve eğitim hayatında olduğu kadar, sosyal hayatta da daha aktif bir yaşam sürmeleri adına bütün engelli vatandaşların daima yanlarında olduklarını belirten Rektör Karakaya, "Engelli bireylere destek çıkarak onların hayatına dokunmamız gerekir. Üniversite olarak tüm hizmet alanlarında erişilebilir mekanlar inşa ederek engelli bireylerin üniversitemizdeki tüm imkanlardan, sosyal alanlardan, açık ve kapalı mekanlardan rahatlıkla yararlanmasını sağladık ve bundan sonra da gerekli tüm düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz"dedi. - KIRŞEHİR