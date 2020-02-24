KAEÜ'si, öğrenci konseyi başkanı Rektör Vatan Karakaya'ya öğrencinin sorun ve talepleri anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAEÜ'si, öğrenci konseyi başkanı Rektör Vatan Karakaya'ya öğrencinin sorun ve talepleri anlattı - Son Dakika

KAEÜ'si, öğrenci konseyi başkanı Rektör Vatan Karakaya'ya öğrencinin sorun ve talepleri anlattı

6 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Sultan Aslan, üniversite Rektörü Vatan Karakaya'ya öğrencinin sorunlarını anlatıp taleplerini iletti.

KAEÜ'si, öğrenci konseyi başkanı Rektör Vatan Karakaya'ya öğrencinin sorun ve talepleri anlattı, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Sultan Aslan, üniversite Rektörü Vatan Karakaya'ya öğrencinin sorunlarını anlatıp taleplerini iletti.


Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette öğrencilerin sorunları, yapılan sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerle öğrencilere yönelik yapılması hedeflenen projeler görüşüldü.


Öğrenci Konseyinin faaliyetlerine devam ettiğini anlatan Başkan Sultan Aslan, öğrencilere yönelik yapılan etkinlikler, konferanslar, sorumluluk projeleri ve kültürel geziler hakkında Rektör Karakaya'yı bilgilendirdi.


Üniversite yönetimi olarak daima öğrenci odaklı misyonu benimsediklerini ifade eden Prof. Dr. Vatan Karakaya, "Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde öğrenim gören her bir öğrenci bizim için önemli, onlar yarınlar için umudumuz" dedi. - KIRŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:45 Kaynak: İHA
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