KAEÜ'si öğretim görevlileri atık balık derilerinden jelatin elde etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAEÜ'si öğretim görevlileri atık balık derilerinden jelatin elde etti - Son Dakika

KAEÜ'si öğretim görevlileri atık balık derilerinden jelatin elde etti

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Görevlileri, atık balık derilerinden jelatin elde etti.

KAEÜ'si öğretim görevlileri atık balık derilerinden jelatin elde etti, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Görevlileri, atık balık derilerinden jelatin elde etti.


Bilimsel çalışmalarla adından söz ettiren ve yaptığı çalışmalarla katma değer üreten üniversitede, balık derisinden jelatin üretimi yapıldı. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Emre Yavuzer ve Kaman Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümünden Öğr. Gör. Şefik Tekle'nin hazırladığı çalışma, atık balık derilerinden elde ettikleri jelatin ile bölgedeki balık ve gıda üreticilerine örnek oldu.


Vücutta yapısal bir görev üstlenerek deri, kemik ve tendon gibi dokularda yüksek miktarda bulunan jelatin, kolajenden elde edilen bir protein olarak genellikle ucuz olmasından dolayı domuz derisinden elde ediliyor.


Önemli bir gıda katkı maddesi olan jelatin aynı zamanda ilaç, kozmetik, fotoğraf, boya ve tarım ilaçları gibi çeşitli teknolojik ürünlerin üretiminde de kullanılıyor.


Balık derisinden jelatin üretimine ilişkin yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Emre Yavuzer, "Balık derisinden ürettiğimiz jelatinlerin domuz derisinden üretilen jelatine göre daha ucuz, daha sindirilebilir ve esansiyel amino asit alımının daha kolay olduğunu yaptığımız çalışmalarla belirledik" dedi.


Üretime yönelik veri hazırlama süreçlerinin tamamlandığı çalışmada teknoloji transfer edilme aşamasına gelindi. - KIRŞEHİR

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Kaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Genç kadının telefonla oynayan esnafın ensesine tokat atması ile ortalık karıştı
Hamsinin fiyatı 20 TL'den 12 TL'ye düşünce vatandaşlar balıkçılara koştu İsrail kabinesi, Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakını oylayacak Son Dakika: Mahmud Abbas'tan Trump'ın Ortadoğu planına sert tepki: Halkımız bunu tarihin çöplüğüne atacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 23:07:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KAEÜ'si öğretim görevlileri atık balık derilerinden jelatin elde etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]