KAEÜ'si Rektörü Vatan Karakaya Açıklaması - Son Dakika

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, katıldığı "Jeotermal Enerji Çalıştayı"nda yerel ve bölgesel kalkınma projelerini anlattı.



Karakaya, 2016 yılında Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında tarım ve jeotermal alanında pilot üniversite seçildiğini söyleyerek "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Üniversitesi Olarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde Jeotermal Konusunda Gerçekleştirilen Çalışmalar" başlıklı sunum gerçekleştirdi.



19 -21 Şubat 2020 tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Atatürk Kongre Merkezinde gerçekleşen çalıştaya Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer, AFJET Genel Müdürü Dr. Yusuf Ulutürk, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.



Jeotermal Enerji Teknolojileri Çalıştayı ve Panelinin ilk oturumunda söz alan KAEÜ'si Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde "Jeotermal Konusunda Gerçekleştirilen Çalışmalar" başlıklı sunumunda, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin pilot üniversite çerçevesinde 41 üniversite içinden ilk beş üniversite arasına seçildiğini şöyle anlattı;



"Jeotermal kaynaklar bulunan ve bunu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi amaçlı kullanan ülkemizdeki birkaç üniversiteden biridir Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, pilot sağlık projelerimizin amacı Kırşehir'de geleneksel yöntemlerle yapılan jeotermal tedavi uygulamalarını, yüksek teknolojik donanıma sahip Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) uygulamalarını, geleneksel-tamamlayıcı tıp uygulamalarını, sporcu sağlığı ve rehabilitasyonu uygulamaları ile birleştirerek Kırşehir'i bir sağlık-spor turizm merkezi haline getirmek ve yerel-bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaktır."



Jeotermal kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasına yönelik olarak dünyada geleneksel kaplıca kullanımından farklı bir anlayış ve yaklaşımın geliştiğini anlatan Rektör Karakaya, "Jeotermal kaynakların tıp, sağlık ve spor alanlarında etkin olarak kullanılmaya başladı. Dünyada gelişen bu yeni anlayışın gereği olarak Kırşehir'de halen geleneksel yöntemlerle kullanılan jeotermal kaynakların üniversitemiz öncülüğünde sağlık ve spor alanında etkin kullanımının sağlanması için çalışmalar yürütüyor. Yerel ve bölgesel kalkınmaya en iyi katkıyı sağlamayı öncelikli hedef olarak görüyoruz"dedi.



Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalının güçlü akademik kadrosuyla Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında uzmanlık eğitimi verdiğini de anlatan Rektör Karakaya, bunun yanında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulumuzun lisans, yüksek lisans ve doktora programları ile alanında yetkin, ileri düzey uzmanlık yeterliliklerine sahip fizyoterapistler yetiştirdiğini kaydetti.



40 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde, bir profesör, üç öğretim üyesi ve beş araştırma görevlisinin hizmet verdiğini söyleyen Karakaya, "Jeotermal kaynaklara sahip ülkemizdeki sekiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinden biri olan merkezimiz, diğer merkezlere kıyasla oldukça avantajlı bir durumda. Yedi milyon (yüzde 8.8) yaşlı, 8.2 milyon (yüzde 12) engelli nüfusun bulunduğu ülkemizde önümüzdeki yıllarda yaşlı nüfusun hızla artacağı düşünüldüğünde bu talebin gittikçe artması beklenmektedir. Hastanemizde 2019 Yılı İçinde 70 Bin Seans FTR Hizmeti sunuldu. Halen B1 grubu olarak sınıflandırılan 40 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizde 250'si ayaktan, 40'ı yatan hasta olmak üzere günlük yaklaşık 300 hasta kapasitemiz mevcut olup 2019 yılı içinde 70 bin seans FTR hizmeti sunulmuştur. İnşaatı tamamlanan ve 17 bin 550 metrekare kapalı alana sahip olan 146 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanemiz, Sağlık Bakanlığı ile birlikte işletilmeye başlandığında A1 grubu hastane olarak sınıflandırılarak üst düzey Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmetlerini termal tedavi eşliğinde sunacaktır"diye konuştu.



Jeotermal Kaynakların Seracılıkta Kullanımını Yaygınlaştırılacak



Kırşehir'de, Jeotermal projelerden biri olan "Termal Seralarda Kümelenme" projesinin faaliyet alanlarından da bahseden Rektör Karakaya, Kırşehir'in sahip olduğu zengin jeotermal kaynakların seracılıkta kullanımının yaygınlaştırılmasının önemli bir bölgesel kalkınma enstrümanı potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Çekirdek bir ailenin işletebileceği jeotermal kaynakla ısıtılan örnek bir sera modeli kurarak ilimizde kırsaldan kente göçü önleyecek alternatif bir istihdam alanı oluşturulabileceğini anlatan Rektör Karakaya, üniversitenin bölgede termal seracılıkla ilgili danışmanlık hizmeti verme ve ilimizde tarıma dayalı organize seracılık bölgesinin kurulması çalışmalarına öncülük etme misyonunu yüklendiğini kaydetti. - KIRŞEHİR