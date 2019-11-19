Son Dakika Haberleri: KAEÜ'si Rektörü Vatan Karakaya: "Öğrenci odaklı çalışmalar yürütüyoruz"
Son Dakika Güncel KAEÜ'si Rektörü Vatan Karakaya: 'Öğrenci odaklı çalışmalar yürütüyoruz' - Son Dakika

KAEÜ'si Rektörü Vatan Karakaya: "Öğrenci odaklı çalışmalar yürütüyoruz"

6 saat önce

Öğrenci odaklı yönetim anlayışıyla hareket eden Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, "Rektör-Öğrenci Buluşması" ile öğrencileri ile bir araya geldi.

KAEÜ'si Rektörü Vatan Karakaya:

Öğrenci odaklı yönetim anlayışıyla hareket eden Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, "Rektör-Öğrenci Buluşması" ile öğrencileri ile bir araya geldi.


Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleşen söyleşiye Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Prof. Dr. Mustafa Kurt, Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük, dekanlar, müdürler ve öğrenciler katıldı.


Öğrenci Konseyi Başkanı Sultan Aslan'ın öğrenci konseyi çalışma esaslarına ilişkin bilgi verdiği program da Rektör Karakaya, akademisyen ve öğrencilerinin sorularını yanıtladı.


Gençlik, Sürekli Bizim Gündemimizdeki Odağımız


Öğrencilerini çok iyi anladığını anlatan ve öğrencilik dönemlerini hiç unutmadığını ifade eden Rektör Karakaya, açıklamasında;


"Çalışarak ve emek vererek öğrencilik hayatımı tamamladım. Üniversite rektörü olarak öğrenci odaklı çalışmalar yapmaya özen gösteriyoruz. Gençlik, sürekli bizim gündemimizdeki odağımız. Üniversitelerin ürünü ve çıktısı yetişmiş insandır. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin bu tanımı Türkiye Standartları Enstitüsünde de (TSE) yer almaktadır. Gençlik, bizim umudumuz. Bütün yaptığımız faaliyetlerin toplanarak hayata dönüştüğü şey; yetişmiş insan ve gençlik. Biz hiçbir zaman öğrenci bir tarafta yönetim bir tarafta demedik. Yönetimimizin amacı, geleceği temsil eden gençlerin iyi yetişmesi ve ülkeye faydalı birey haline gelmesi" dedi.


Ahilik ve Kardeşlik Şehri: Kırşehir


Öğrencilerin bulundukları şehrin de tarihsel süreçlerini bilmelerinin onlara katkı sunacağını belirten Rektör Karakaya, açıklamalarını şöyle sürdürdü;


"Bin 300'lerden başlayan kadim tarihimizin bir insan yetiştirme modeli olduğunu unutmamalıyız.


Ahilik, esnaf hareketi içerisinde sadece ekonomik bir değer değildir. Ahiliğin kuruluş felsefesinde yetişmiş insan olduğuna ve sosyal hayatın içerisindeki misyonuna dikkat çekmelisiniz. "Kendinizi okuyabildiğiniz kadar kainatı okursunuz." Sizden olmayan, sizi yabancılaştıran ve size oyun oynayan kültürlerin taklidine değil bizzat kendinizin ve kendinizi var eden değerlerin bir mahalline yolculuk yapın. Oradan umudunuzu ateşleyecek insani değerler göreceksiniz." - KIRŞEHİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:31 Kaynak: İHA
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