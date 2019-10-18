Son Dakika Haberleri: KAEÜ'si, ÜNİKOP 2020 dönem başkanlığını aldı
Son Dakika Güncel KAEÜ'si, ÜNİKOP 2020 dönem başkanlığını aldı

KAEÜ'si, ÜNİKOP 2020 dönem başkanlığını aldı

1 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), 13 üniversitenin üye olduğu Konya Ovası Projesi Üniversiteler Birliği (ÜNİKOP) 2020 Dönem Başkanlığını aldı.

KAEÜ'si, ÜNİKOP 2020 dönem başkanlığını aldı, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), 13 üniversitenin üye olduğu Konya Ovası Projesi Üniversiteler Birliği (ÜNİKOP) 2020 Dönem Başkanlığını aldı.


ÜNİKOP dönem başkanlığını KAEÜ'si Rektörü Vatan Karakaya, yürütecek.


Dönem başkanlığı ile ilgili açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya; "Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olarak bizim de görevimiz araştırmak, şehrin, bölgenin ve ülkenin ihtiyacına yönelik projeler üreterek kalkınmaya fayda sağlamaktır" dedi. - KIRŞEHİR

Ahi Evran Üniversitesi, Konya Ovası Projesi, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:54 Kaynak: İHA
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