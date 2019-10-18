KAEÜ'si, ÜNİKOP 2020 dönem başkanlığını aldı
1 saat önce
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), 13 üniversitenin üye olduğu Konya Ovası Projesi Üniversiteler Birliği (ÜNİKOP) 2020 Dönem Başkanlığını aldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:54 Kaynak: İHA
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), 13 üniversitenin üye olduğu Konya Ovası Projesi Üniversiteler Birliği (ÜNİKOP) 2020 Dönem Başkanlığını aldı.
ÜNİKOP dönem başkanlığını KAEÜ'si Rektörü Vatan Karakaya, yürütecek.
Dönem başkanlığı ile ilgili açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya; "Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olarak bizim de görevimiz araştırmak, şehrin, bölgenin ve ülkenin ihtiyacına yönelik projeler üreterek kalkınmaya fayda sağlamaktır" dedi. - KIRŞEHİR
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