KAEÜ'sinde ağaçlandırma çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAEÜ'sinde ağaçlandırma çalışmaları - Son Dakika

KAEÜ'sinde ağaçlandırma çalışmaları

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde, ağaçlandırma çalışmalarını yürütüyor.

KAEÜ'sinde ağaçlandırma çalışmaları, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde, ağaçlandırma çalışmalarını yürütüyor.


Fiziki anlamda çok sayıda çalışmayı sonlandıran Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarına hız verdi.


Daha yeşil bir yerleşke için çalışmalarını sürdüren KAEÜ'sinde Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı personeli, Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bedelsiz verilen 400 geniş ve iğne yapraklı ağaç ile 20 ceviz ağacı, toprakla buluşturdu.


Hibe edilen ağaçlar, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Morfoloji Binası, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Merkez Yemekhane, Fen Edebiyat Fakültesi çevreleri ile yerleşkenin arka cephesindeki alanlara dikildi.


Ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarını takip eden Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için çalıştıklarını söyledi. - KIRŞEHİR

Ahi Evran Üniversitesi, Beypazarı, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:19 Kaynak: İHA
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