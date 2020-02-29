KAEÜ'sinde, jeotermal kaynaklı Ar-Ge serası açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAEÜ'sinde, jeotermal kaynaklı Ar-Ge serası açıldı - Son Dakika

KAEÜ'sinde, jeotermal kaynaklı Ar-Ge serası açıldı

6 saat önce

Ge serası açıldı.

KAEÜ'sinde, jeotermal kaynaklı Ar-Ge serası açıldı, System.String[]

Ge serası açıldı.


Pilot üniversiteler toplantısı sonrasında açılan jeotermal sera ile ilgili konuşan Rektör Vatan Karakaya, "Ar-Ge seramız, yeni teknolojilerle yerli üretime destek sağlayacak. Öğrencilerimiz için ise uygulama alanları oluşturulacak"dedi.


Jeotermal seraların bölge ekonomisine ve istihdama da katkı sunacağını ifade den KAEÜ'si Rektörü Vatan Karakaya, "Gelecek yılların ziraatçılarını yetiştirmeyi hedefleyen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, kalite misyonunu en iyi şekilde ortaya koymakta. Ar-Ge jeotermal serası; 465 metrekare alanda 262 metrekare idari alandan oluşuyor. Makine kısmı ise 203 metrekare, İdari kısımda tarım üreticilerinin toplantılarını düzenleyeceği çok amaçlı bir salon, iki ofis, mutfak ve soğuk hava deposu yer alırken bin 535 metrekare olan venlo tipi cam araştırma serası yedi kompartımandan oluşuyor"diye konuştu.


Uygulama alanları ile birlikte jeotermal sera alanı içerisinde 11 araçlık otopark alanı da yer alıyor. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib krizinin çözümü için Erdoğan-Putin görüşmesini işaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidi Uzman Çavuş Emre Baysal'a son görev Terör örgütü YPG/PKK'nın kanlı saldırı planı TSK tarafından engellendi Son dakika: Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 17:51:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KAEÜ'sinde, jeotermal kaynaklı Ar-Ge serası açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]