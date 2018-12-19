Son Dakika Haberleri: Kaeü'sinde 'Kök Hücre Bilgilendirme Semineri ve Kan Bağışı Kampanyası' Programı Düzenlendi

Kaeü'sinde 'Kök Hücre Bilgilendirme Semineri ve Kan Bağışı Kampanyası' Programı Düzenlendi

56 dakika önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (AESEM) tarafından 'Kök Hücre Bilgilendirme Semineri ve Kan Bağışı Kampanyası' programı düzenlendi.

Kaeü'sinde 'Kök Hücre Bilgilendirme Semineri ve Kan Bağışı Kampanyası' Programı Düzenlendi, System.String[]
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (AESEM) tarafından 'Kök Hücre Bilgilendirme Semineri ve Kan Bağışı Kampanyası' programı düzenlendi.

Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen programa Kızılay Kan Merkezi İç Anadolu Bölge Sorumlusu Kök Hücre Kazanım Uzmanı Behlül Budak, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Kök Hücre Bilgilendirmesi hakkında konuşan Budak, kök hücrenin ne olduğundan bahsederek kök hücre naklinde amaç ve süreçlerden bahsetti.

Kök Hücre ve Organ Bağışının önemli olduğunu ifade eden Behlül Budak, insana verilecek en güzel hediyenin yaşama şansı verilmesi olduğunu anlatarak organ bağışında bulunmayı tavsiye etti. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:16 Kaynak: İHA

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Güncel
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