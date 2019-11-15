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KAEÜ'sinde 'Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği Eğitimi' tamamlandı

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde 'Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği Eğitimi' tamamlandı.

KAEÜ'sinde 'Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği Eğitimi' tamamlandı, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde 'Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği Eğitimi' tamamlandı.


KAEÜ'si ve İŞ-KUR, AGRONET Seracılık A. Ş. arasında 19 Ağustos 2019 tarihinde imzalanan protokol sonrası Ziraat Fakültesi koordinasyonunda verilen 'Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği Eğitimi' tamamlandı. Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından verilen Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği Eğitim Programı düzenlenen sertifika töreni ile sona erdi. Ziraat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen sertifika törenine; Kırşehir AEÜ'si Rektör Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kurt, akademik ve idari personel ile kursiyerler katıldı. Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, nitelikli iş gücü oluşturmak ve istihdam sağlamak amacıyla yapılan Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği Eğitim Programının teorik ve uygulamalı olarak yaklaşık 4 ay sürdüğünü belirtti.


Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği Eğitim Programına katılan 32 kursiyere sertifikaları verildi. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:55 Kaynak: İHA
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