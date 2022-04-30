KAEÜ "Tam Kurumsal Akreditasyon Belgesi" aldı - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, "Tam Kurumsal Akreditasyon Belgesi" almaya hak kazandıklarını söyledi.

KAEÜ Rektörlük Konferans Salonu'nda basın toplantısı düzenleyen Karakaya, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 2021 yılında Türkiye'de kurumsal akreditasyon programında yer alan 12 üniversiteden birinin de KAEÜ olduğunu hatırlattı.

Yükseköğretimde akreditasyonun, akademik kalite, saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun bir aracı olduğunu dile getiren Karakaya, Kalite Yönetim Belgesi'ne sahip ilk ve tek devlet üniversitesi unvanını daha önce kazanarak, YÖKAK'ın uygulamaya koyduğu ve tüm üniversitelerin alması zorunlu olduğu Kurumsal Akreditasyon Belgesi'ne temel oluşturduğunu söyledi.

YÖKAK tarafından yapılan değerlendirme kapsamında 650 ve üzeri puana 5 yıl süreyle "tam akreditasyon", 500 ila 649 puana da 2 yıl süreyle "koşullu akreditasyon" belgesi verildiğini vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Değerlendirmelerin ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 5 yıl süreyle Tam Kurumsal Akreditasyon Belgesi almaya hak kazandı. Türkiye yükseköğretimine yeni bir yön çizen belgenin üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum. Kalite sürecine 2015 yılında başlayarak, 7 yılda büyük ve önemli başarılar elde ettik. Üniversitelerin kalite güvence sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemleri başlıklarında 22 ölçüt ve 56 alt ölçüt parametresiyle değerlendirilme yapıldı. 5 yıl süreyle Tam Kurumsal Akreditasyon Belgesi'ne sahip olan üniversitemizin beş yıl boyunca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih kılavuzunda kaliteli üniversiteler kategorisinde yer alacak ve öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesinde etkili olacaktır."