KAEÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinde yeni projeler hayata geçiriliyor - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Ayrancı, kurum bünyesinde pilot üniversite çalışmaları kapsamında yeni projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ayrancı, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ulusal ve bölgesel düzeyde tarımsal kalkınma ve gelişmeye yardımcı olabilecek nitelikte bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak ve bunun için gerekli kurumsal altyapıyı oluşturmak amacıyla 2016 yılından bu yana çalışma yaptıklarını ifade eden Ayrancı, faaliyet amaçlarına uygun projeler yürüttüklerini dile getirdi..

Merkez bünyesine tahsis edilen 824 dönümlük tarım alanında örnek üretim parselleri oluşturulduğunu vurgulayan Ayrancı, şunları kaydetti:

"Merkezimiz tarımsal faaliyetlerinin yanı sıra üniversitemizin ihtiyaç duyduğu birimlerine iş gücü, alet, ekipman ve iş makinesi desteğinde de bulunmaktadır. Kırşehir ve İç Anadolu Bölgesi ile ilgili tarımsal konularda projeler üreterek bu projeleri hayata geçiriyoruz. Bunu yaparken ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği imkanlarını geliştirerek birlikte projeler yürütüyor ve tarımsal yayım, yayıncılık ve enformasyon faaliyetlerinde bulunuyoruz. Bu faaliyetlerin sonucunda da veri bankası ve dokümantasyon merkezi oluşturuyoruz. Üniversitemizin jeotermal ve tarım alanındaki pilot üniversite seçilmesinin ardından bölge çiftçisine katkı vermek için kaba yem, ceviz ve alternatif ürün ekimi ile ilgili yeni projeleri hayata geçiriyoruz."