KAEÜ Tıp Fakültesi, akademik kadrosunu güçlendiriyor - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Tıp Fakültesine kazandırılan yeni öğretim üyeleriyle akademik kadronun ve nitelikli eğitimin güçlendiğini bildirdi.

Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, KAEÜ Tıp Fakültesinde profesör ve doktor öğretim üyesinin ders vermenin yanı sıra, hastaların tedavileriyle de ilgilendiğini anımsattı.

Kentin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak adımlar attıklarını hatırlatan Karakaya, Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde doçent ve doktor öğretim üyesi olmak üzere 2 akademisyenin daha göreve başladığını ifade etti.

Ahilik geleneğinin ışığında evrensel bilime yön vermeyi amaçladıklarını vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Başarılı doğumlar ve ameliyatların yanı sıra güncel tedavi yöntemlerinin de uygulandığı Tıp Fakültemizde Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde eksiklerin tamamlanmasına yönelik çalışmalara hızla devam ediyoruz. Bir yandan Kırşehir halkının ihtiyaçlarını gözetirken diğer taraftan da Tıp Fakültesinin akademik kadrosunu güçlendirmek istiyoruz. Mevcut kadronun yanına yeni öğretim üyeleri de kazandırıyoruz. Kırşehir halkının sağlık sorunu için başka şehirlere gitmesine gerek kalmadan tedavisine kenti şehrinde devam etmesini hedefliyoruz. Yeni katılımlarla Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümümüzde 4 öğretim üyemiz şu an görev yapıyor. Yakın zamanda bu bölümde asistan eğitimlere de başlayacağız. Tıp Fakültemize yeni katılan akademisyenlerimizle uzman hekimler yetiştirmeye devam edeceğiz."