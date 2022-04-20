KAEÜ Tıp Fakültesi öğrencilerine afet farkındalığı eğitimi - Son Dakika

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, üniversite öğrencilerine afet farkındalığı eğitimi verdi.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik eğitim KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildiği, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için planlamaların anlatıldığı kaydedildi.

Afetlerde doğru davranış şekillerinin öğrenilmesinin önemine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitimlerde afet ve acil durum planlarının yapılmasına yönelik bilgilendirme de yaparak, alınabilecek temel önlemler paylaşılmıştır. Afetlerde gönüllülüğün önemine de değinilen eğitimde, afet ile ilgili temel bilgiler, Türkiye'nin afetlerdeki durumu, çevremizdeki riskler, afetlere karşı hazırlıklar anlatılmıştır. Eğitim sonrası KAEÜ Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik, deprem anı uygulaması, bina tahliyesi ve yangın konularında tatbikatlar da gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.