KAEÜ Tıp Fakültesi yeni yerine taşındı - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, yeni yerine taşınan Tıp Fakültesi binasında incelemede bulundu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Karakaya, binadaki çalışma odaları, sınıflar, laboratuvarlar, hasta ve maket odaları ile kadavra odalarını gezdi.

17 bin metrekare alan ve 3 kattan oluşan yeni hizmet binasının fakülte öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde hazırlandığını vurgulayan Karakaya, 2016-2017 eğitim öğretim döneminde 60 öğrenci ile başlayan Tıp Fakültesinin şu anda 300'ü aşkın geleceğin hekimlerini yetiştirdiğini aktardı.