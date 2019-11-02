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Son Dakika Güncel KAEÜ Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda tanıtıldı

KAEÜ Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda tanıtıldı

6 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) Ankara'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarında tanıtıldığı bildirildi.

KAEÜ Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda tanıtıldı, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) Ankara'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarında tanıtıldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarında KAEÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği stant açarak, ziyaretçilere üniversite hakkında bilgi verdi.

Türkiye Verimlilik Vakfı'nın katkılarıyla yapılan fuarda, Türkiye'de ve dünyada verimliliğin arttırılması, teknolojik ürünlerin sergilenmesi, geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla yapılan fuarda üniversitenin farklı alanlarda yaptığı çalışmalar anlatıldı.

KAEÜ'nün Teknoloji Transfer Ofisine (TTO) ait Fiber Optik Sensör Teknolojileri, Ziraat Fakültesinin vermikompost (solucan gübresi) ve çörek otu yağı ve pilot proje çalışmaları fuarda sergilendi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:10 Kaynak: AA
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