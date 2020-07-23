KAEÜ, YÖK sanal fuarında tanıtılıyor - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversiteler için düzenlenen sanal fuarda tanıtıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, YÖK'ün koronavirüs salgınının yükseköğretim kurumları üzerindeki etkisini azaltmak ve üniversiteleri uluslararası alanda tanıtmak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlediği "Study in Turkey" YÖK sanal fuarının başladığı bildirildi.

YÖK sanal fuarında ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda öğrenciye ulaşılmasının hedeflendiği anımsatılan açıklamada, KAEÜ adına Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğünün katkı sağladığı kaydedildi.

Fuarda üniversite birimleri, çalışmaları, projeleri, çalışmalar ve başarıların katılımcılara tanıtıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üniversiteleri tercih etmesi beklenen binlerce adayın hizmetine açılan 'Study in Turkey' YÖK Sanal Fuarında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tüm bilgi ve birikimi ile öğrencileri ağırlamaya başladı. Üç gün boyunca iletişime de açık olan fuarda üniversitemiz personeli, online olarak hızlı bir şekilde adayların sorularına cevap veriyor. Adaylar, sanal fuarda üniversitemiz bölümleri, yurt imkanları, merkez yerleşkemiz ve şehrimiz hakkında yetkili akademik ve idari personelden bilgi alabiliyor. Yapılan çalışmanın üniversitemizin tanıtıma olumlu katkıları olacaktır."