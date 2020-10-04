KAEÜ'yü tercih eden öğrencilere "Online Uyum Eğitimi" verildi - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, KAEÜ'yü tercih eden öğrencilere "Online Uyum Eğitimi" verildiğini bildirdi.

KAEÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği koordinesinde hazırlanan "Online Uyum Eğitimi"nde konuşan Rektör Karakaya, KAEÜ'yü tercih eden öğrencilere yönelik eğitim hazırlanarak, onların üniversiteyi tanımalarını hedeflediklerini anımsattı.

Öğrencilerin üniversite eğitimlerinde geçirdikleri süre boyunca hayatı öğrenmeye çalışacaklarını hatırlatan Karakaya, Ahi Evran-ı Veli'nin bir öğretisi olarak Ahiliği temel prensip olarak benimsediklerini anlattı.

Karakaya, şunları kaydetti:

"Ahilik diyarında insan temel öğedir. İnsan kıymetlidir ve insanı tanımak için bir taraftan eğitim öğretim süreçlerinizi geliştirirken bir taraftan da insanı tanımaya çalışacaksınız. Biz de insan odaklı yönetimle sizleri her zaman geleceğe hazırlayacak gayret içerisinde olacağız. Üniversitemizin kapıları gibi makam kapımın da sizlere her daim açık olacağını bilmenizi isterim. İnsanın aslı bilgi, bilginin kaynağı da kültürdür. Öğrencilerin kültürel faaliyetlerini gerçekleştirirken ihtiyaç duyabilecekleri tüm fiziki imkanlar üniversitesi bünyemizde var. Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP) programıyla uzaktan eğitimin ve uygulamalarının sorunsuz devam etmesi için çalışmalarımız sürmektedir. "

"Online Uyum Eğitimi" programında üniversitenin farklı alanları, eğitim binaları ve çeşitli yardımcı merkezlerden de görüntüler yer aldı.