Son Dakika Haberleri: Kafa kafaya böyle çarpıştılar: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kafa kafaya böyle çarpıştılar: 2 yaralı

23 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile şarjlı bisiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Kafa kafaya böyle çarpıştılar: 2 yaralı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile şarjlı bisiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza İstiklal ile Altay caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Metin T. idaresindeki 16 LKT 54 plakalı hafif ticari araç ile Ahmet Ç. idaresindeki şarjlı bisiklet kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarjlı bisikletten düşen sürücü ile arkasında bulunan Güllüzar Ç. yaralandı. İki yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi. Öte yandan kaza anı ise saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ufak çocuk arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu! Olay kameraya yansıdı
FETÖ zanlısı eski valinin emekli maaşının 9 bin lira olduğu duruşmada ortaya çıktı Oğlunu boğazını keserek öldüren babaya 25 yıl hapis cezası verildi! Savunması suçu kadar korkunç Trafikten men edilen araçla ehliyetsiz yakalan avukat polisleri tehdit etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 13:15:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kafa kafaya böyle çarpıştılar: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]