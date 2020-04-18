Kafa kafaya çarpıp dereye uçan araçtan sağ kurtuldular - Son Dakika

Şırnak'ın Uludere ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpışıp yol kenarındaki dereye uçtu. Kazada şans eseri ölen olmazken sürücüler hafif yaralandı.



Olay, Uludere ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakaları öğrenilemeyen iki araç, kent merkezinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile iki araç da 4 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dereye uçan araçta bulunan sürücüler kendi imkanları ile otomobillerden çıktı. Hafif yaralanan sürücüler, olay yerine gelen ambulanslarda tedavi altına alındı.



Araçlar vinç yardımı ile dereden çıkarılırken, kaza ile ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK