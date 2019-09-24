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Kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile motosiklet çarpıştı, 12 yaşındaki çocuklar ölümden döndü.

Kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile motosiklet çarpıştı, 12 yaşındaki çocuklar ölümden döndü.


Kaza Lütfiye Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Şahin K., (12) yönetimindeki tescilsiz motosiklet, Fatih T. yönetimindeki 16 SCB 98 kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasında bulunan Muhammet A. (12) yaralandı. Her iki yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, kazayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:13 Kaynak: İHA
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