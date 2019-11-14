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Kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü ile arkasında bulunan kişi ölümden döndü.


Kaza Hamidiye Mahallesi Barış Sokak üzerinde meydana geldi. Zakir R. (47) idaresindeki 16 BR 651 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen Narıman S. (27) idaresindeki 16 AFM 927 motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpanın etkisiyle motosiklet parçalara ayrılırken, sürücü ve arkasında bulunan Paşali Z. yaralandı. Her iki yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla inegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:38 Kaynak: İHA
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