Kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı - Son Dakika
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Kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı

20.04.2022 02:09
Kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı

Zonguldak'ta Milli Egemenlik Caddesi üzerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Zonguldak'ta Milli Egemenlik Caddesi üzerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 67 AC 293 plakalı otomobil ile 67 FA 111 plakalı Toyota marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla yoldan çekildi. - ZONGULDAK

Kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı
Kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı
Kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı

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Zonguldak, Otomobil, Milli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kafa kafaya çarpıştılar: 2 yaralı - Son Dakika
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