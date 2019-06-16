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Kafa kafaya çarpıştılar: 3 yaralı

40 dakika önce

Bursa İnegöl Alanyurt yolunda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı.

Kafa kafaya çarpıştılar: 3 yaralı, System.String[]
Bursa İnegöl Alanyurt yolunda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, İnegöl ilçesinin Alanyurt Caddesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Soner Y. yönetimindeki 34 DT 2947 plakalı otomobil ile Şükrü E. idaresindeki 16 NOG 74 plakalı otomobil yol ayrımında çarpıştı. Araçlarda bulunan Yasin E. (24), Zeki İ. (23) ve Zeynep E. (10) hafif şekilde yaralandı. Araçta bulunan diğer yolcular ise kazayı yara almadan atlattı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:31 Kaynak: İHA
Bursa, Alanyurt, İnegöl, 3. Sayfa
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