Son Dakika Haberleri: 'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli adliyede
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'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli adliyede

1 saat önce

BURSA'da, internet üzerinden yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda, "Kafa keseceğim" diyen Suriye uyruklu A.A.F. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli adliyede, System.String[]
BURSA'da, internet üzerinden yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda, "Kafa keseceğim" diyen Suriye uyruklu A.A.F. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.  
Merkez Osmangazi ilçesinde, internet üzerinden yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda, Suriyeli A.A.F.'nin "Kafa keseceğim" demesi, tepki toplamıştı. Görüntünün sosyal medyada yayılması ve tepkilerin artması üzerine Bursa  Cumhuriyet Başsavcılığı'nca A.A.F. için yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Çarşamba Mahallesi'nde yakalanan A.A.F., gözaltına alındı. Suriyeli A.A.F., emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. 
 


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:27 Kaynak: DHA
Suriye, Bursa, Güncel
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