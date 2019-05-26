Son Dakika Haberleri: 'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli gözaltında

'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli gözaltında

9 saat önce

BURSA'da, internet üzerinden yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda "Kafa keseceğim" diyen Suriye uyruklu, gözaltına alındı.

'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli gözaltında, System.String[]
BURSA'da, internet üzerinden yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda "Kafa keseceğim" diyen Suriye uyruklu, gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyenler, Suriyeliye tepki göstermişti.
Merkez Osmangazi ilçesinde, internet üzerinden yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda, ismi açıklanmayan Suriyelinin "Kafa keseceğim" demesi, tepki toplamıştı. Görüntünün sosyal medyada yayılması ve tepkilerin artması üzerine Bursa  Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Suriyeli için yakalama kararı çıkarıldı. Kısa sürede gözaltına alınan Suriyeli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "'Kafa keserim' diyen ve Suriyeli olduğu anlaşılan şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır" denildi.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 04:53 Kaynak: DHA
Suriye, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BURSA POLİS, KAÇAK KAZI YAPAN 5 KİŞİYİ SUÇÜSTÜ YAKALADI DHA DIŞ ? Parkta, kendilerini uyaran kadına saldırdılar Suriyeli Sığınmacının "Kafa Kesmek İstiyorum" Sözleri Büyük Tepki Çekti "Kafa Keseceğim" Diyen Suriyeli Sığınmacı Gözaltına Alındı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 02:32:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli gözaltında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]