Son Dakika Haberleri: Kafa kesen teröristin 4 öğrencisi Kocaeli'de yakalandı
Son Dakika Güncel Kafa kesen teröristin 4 öğrencisi Kocaeli'de yakalandı

Kafa kesen teröristin 4 öğrencisi Kocaeli'de yakalandı

40 dakika önce

Suriye'de DEAŞ adına eğitim veren, esirlerin kafalarını kesen terör örgütü üyesinin öğrencisi olduğu belirlenen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kafa kesen teröristin 4 öğrencisi Kocaeli'de yakalandı, System.String[]

Suriye'de DEAŞ adına eğitim veren, esirlerin kafalarını kesen terör örgütü üyesinin öğrencisi olduğu belirlenen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. DEAŞ için Suriye'de savaştıkları belirlenen şahıslar adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 4 kişinin kimlikleri tespit edildi. Jandarma ekipleri yabancı uyruklu 4 şahsın yakalanması için sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyona H.E., A.E., E.E. ve M.M. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma komutanlığına götürülen şahısların Suriye'de DEAŞ için savaş eğitimi veren, esirlerin kafasını keserek canice öldüren ve geçtiğimiz Nisan ayında yakalanarak tutuklanan Fehed El Sacır'ın öğrencileri olduğu belirlendi. Şahısların uzun süre Suriye'nin Deyrizor kentinde savaştıkları ve Fehed El Sacır ile Türkiye'ye geldikleri belirlendi.

Jandarma komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şahıslar, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

(İHA)

Kocaeli, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YPG'ye verilen 120 saatlik çekilme süresi başladı! Bölgede sessizlik hakim
Hande Doğandemir, köprünün açıklama yapılmadan trafiğe kapatılmasına sitem etti Hakkari, Nusaybin ve Yüksekova belediyelerine kayyum atandı Suriye'den Türkiye-ABD anlaşmasına ilişkin ilk açıklama: Gizemli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 12:31:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kafa kesen teröristin 4 öğrencisi Kocaeli'de yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]