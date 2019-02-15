Son Dakika Haberleri: "Kafa Sesi"Nde Her Şey Mümkün!

"Kafa Sesi"Nde Her Şey Mümkün!

59 dakika önce

Oyunculuğunun yanısıra senaristliği ve yazdığı kitapla da tanınan ve son olarak Sen Anlat Karadeniz diziside izleyicilerle buluşan Sinan Tuzcu, kısa zamanda büyük kitlelere ulaşan Kafa Radyo'da radyo programına başlıyor.

Dünya Radyo Günü'nde yayına başlayan Kafa Radyo'da Nihat Sırdar, Güçlü Mete, Zeki Kayhan Coşkun, İlber Ortaylı, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Candaş Tolga Işık ve Sunay Akın'da program yapacak.

"HER ŞEY MÜMKÜN!"

Cuma günleri saat 20'de, Pazar günleri de 13'te tekrarı olan programda Sinan Tuzcu, ünlü konuklarını da ağırlayacak. Öykülü, şiirli, şarkılı ve bol sohbetli geçecek program dinleyicilerine "çeşme başında karşılaşma" hazzı sunacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:29 Kaynak: Bültenler

Sunay Akın, Sinan Tuzcu, Magazin, Kültür Sanat
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