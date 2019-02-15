"Kafa Sesi"Nde Her Şey Mümkün!
59 dakika önce
Oyunculuğunun yanısıra senaristliği ve yazdığı kitapla da tanınan ve son olarak Sen Anlat Karadeniz diziside izleyicilerle buluşan Sinan Tuzcu, kısa zamanda büyük kitlelere ulaşan Kafa Radyo'da radyo programına başlıyor.
Dünya Radyo Günü'nde yayına başlayan Kafa Radyo'da Nihat Sırdar, Güçlü Mete, Zeki Kayhan Coşkun, İlber Ortaylı, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Candaş Tolga Işık ve Sunay Akın'da program yapacak.
"HER ŞEY MÜMKÜN!"
Cuma günleri saat 20'de, Pazar günleri de 13'te tekrarı olan programda Sinan Tuzcu, ünlü konuklarını da ağırlayacak. Öykülü, şiirli, şarkılı ve bol sohbetli geçecek program dinleyicilerine "çeşme başında karşılaşma" hazzı sunacak.
Son Dakika
» Magazin
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:29 Kaynak: Bültenler
7 Aylık Hamile Olan Fahriye Evcen'e Doktorundan Yasak!
Güzel Oyuncu Bergüzar Korel, Deri Elbisesiyle Yürek Hoplattı
Moda Yorumcusu Kemal Doğulu, Kendisine Hakaret Edenlere Küfür Etti
Cem Yılmaz'dan Hayranlarına Uyarı: 1500 Liralık Güldürmüyorum