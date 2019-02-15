"Kafa Sesi"Nde Her Şey Mümkün!

Dünya Radyo Günü'nde yayına başlayan Kafa Radyo'da Nihat Sırdar, Güçlü Mete, Zeki Kayhan Coşkun, İlber Ortaylı, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Candaş Tolga Işık ve Sunay Akın'da program yapacak.

"HER ŞEY MÜMKÜN!"

Cuma günleri saat 20'de, Pazar günleri de 13'te tekrarı olan programda Sinan Tuzcu, ünlü konuklarını da ağırlayacak. Öykülü, şiirli, şarkılı ve bol sohbetli geçecek program dinleyicilerine "çeşme başında karşılaşma" hazzı sunacak.