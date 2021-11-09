Kafa tası kırıldı, boğazı delindi, felç kaldı... 22 yaşındaki genç spor yaparak felci yendi - Son Dakika

Kafa tası kırıldı, boğazı delindi, felç kaldı... 22 yaşındaki genç spor yaparak felci yendi

3 ay yoğun bakımda kaldı felç oldu, spor yaparak felci yendi

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan 22 yaşındaki Furkan Boz, 17 yaşındayken geçirdiği trafik kazasının ardından 3 ay yoğun bakımda kaldı. Kazanın etkisiyle kafatası kırılan, kolu ve ayağı felç olan Boz, spor yaparak sağlığına kavuştu.

17 yaşındayken motosiklet sürdüğü sırada ışık ihlali yapan bir araca çarpmamak için manevra yapan Furkan Boz, direğe çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası ağır yaralanan Furkan Boz, 3 aylık yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu oldu. Kaza nedeniyle kafatası kırılan, boğazı delinen Boz'un sol kolu ve sol ayağı felç kaldı. Kısa süre fizik tedavi gören ve iyileşemeyen Boz, çareyi spor yapmakta buldu. Şahinbey Belediyesi Yaşar Torun Gençlik Merkezi'nde spor yaparak felci yenen genç, daha önce hiç kullanamadığı ayağını ve kolunu artık rahatlıkla kullanabiliyor. Boz'un şimdiki hedefi ise kolunu ve ayağını daha iyi bir şekilde kullanarak bir işte çalışmak.

"Eskisinden daha iyiyim"

Kaza nedeniyle felç kalan ayağını ve kolunu yaptığı spor sayesinde daha iyi bir konuma getirdiğini söyleyen Furkan Boz, " 2017 yılında ağır bir trafik kazası geçirdim. 3 ay boyunca yoğun bakımda kaldım. Boğazım delindi, kafatasım kırıldı, elim ve ayağım felç oldu. Elim ve ayağım halen felç ama buraya geldikten sonra daha iyi oldum. Yüzde yüzlük bir yol kat ettim. Konuşamıyordum, nefes alamıyordum. Şuanda nefesim ve konuşmam daha iyi durumda. Daha iyiye doğru ilerliyorum. Kaza sonrası kafatasım kırıldı ve platin takıldı. Kaza sonrası fizik tedavi gördüm ancak maddi durumum el vermediği için Yaşar Torun Gençlik Merkezi'ne geldim. Burada kas yaptım, özgüvenim yerine geldi hatta uyku uyuyamıyordum buranın sayesinde rahatladım. Çok şükür şuanda her şey iyi gidiyor. Elim çok kötü durumdaydı, hareket ettiremiyordum ancak şimdi daha iyi durumda elimi rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Ayağım aksıyordu şuanda ayağımda iyi durumda halen aksama var ancak eskisinden daha iyi" dedi.

"Benim bu kadar iyileşmemi sağlayan hocalarım oldu"

Şahinbey Belediyesi Yaşar Torun Gençlik Merkezi'ndeki spor hocalarının tedavisinde büyük katkısı olduğunu söyleyen Boz, hocalarına teşekkür ederek, "Burada ağırlık çalışıyorum, kolumu ve ayağımı güçlendirmeye çalışıyorum. Hocalarımızdan Allah razı olsun. Benim bu kadar iyileşmemi sağlayan hocalarım oldu. Özellikle Mesut hocam benimle çok ilgilendi. Böyle bir merkezin olmasından dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ederim" diye konuştu.