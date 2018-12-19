Son Dakika Haberleri: Kafadaki O Mermi Çıkarıldı

Kafadaki O Mermi Çıkarıldı

2 saat önce

Adana'da alkol alıp kendinden geçtiği sanılan ancak 2 gün sonra kaldırıldığı hastanede başına yorgun mermi isabet ettiği belirlenen Oğuzhan Ç.'nin başındaki mermi bugün ameliyatla alındı.

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Adana'da alkol alıp kendinden geçtiği sanılan ancak 2 gün sonra kaldırıldığı hastanede başına yorgun mermi isabet ettiği belirlenen Oğuzhan Ç.'nin başındaki mermi bugün ameliyatla alındı.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Orhan Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin odasında yarı baygın olarak bulunan Oğuzhan Ç. (25) yakınları tarafından aşırı derecede alkol aldığı düşünülerek tedavi için özel bir tıp merkezine götürüldü.

Burada tetkikleri yapılan Ç. alkol nedeniyle baygınlık geçirdiği belirtilerek evine gönderildi. Ancak Ç.'nin yarı baygın halinin iki gün boyunca geçmemesinden şüphelenen ailesi, bu defa oğullarını Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine götürdü. Burada doktorlar tarafından kontrolden geçirilen gencin kafasına yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi.

Kafasındaki merminin iki gün önce isabet ettiği değerlendirilen ve sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan Oğuzhan Ç. hastanede tedavi altına alındı. Oğuzhan Ç.'nin çekilen kafa filminde mermi net olarak görüldü. Ayrıca merminin beyne ne kadar zarar verdiği de çekilen detaylı filmde gözler önüne serildi.

Polisin bu esrarengiz olayı çözmek için beklediği merminin çıkarılması için doktorlar bugün hastayı ameliyata aldı.

Gencin kafasındaki mermi, başarılı bir ameliyatla alındı. Ameliyatın ardından mermi çekirdeği, hangi tabancadan çıktığının belirlenmesi için balistik incelemeye gönderilecek.

Oğuzhan Ç.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürdüğü bildirildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:58 Kaynak: İHA

Orhan Gazi, Sarıçam, Adana, 3. Sayfa
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