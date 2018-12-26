Son Dakika Haberleri: ? Kafalar ile 20 Katlı Dev Düğün Pastası Yaptık | Kafalar Karışık

? Kafalar ile 20 Katlı Dev Düğün Pastası Yaptık | Kafalar Karışık

1 saat önce

Kafaların yeni filmi vizyonda, hazır bize de konuk gelmişlerken filmde Atakan'ın hikayesine yakışır kocaman bir düğün pastası yapalım dedik bizde.

Kafaların yeni filmi vizyonda, hazır bize de konuk gelmişlerken filmde Atakan'ın hikayesine yakışır kocaman bir düğün pastası yapalım dedik bizde. Çok eğlendik çook : )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:28 Kaynak: Youtube

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