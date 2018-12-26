? Kafalar ile 20 Katlı Dev Düğün Pastası Yaptık | Kafalar Karışık

Kafaların yeni filmi vizyonda, hazır bize de konuk gelmişlerken filmde Atakan'ın hikayesine yakışır kocaman bir düğün pastası yapalım dedik bizde.

Kafaların yeni filmi vizyonda, hazır bize de konuk gelmişlerken filmde Atakan'ın hikayesine yakışır kocaman bir düğün pastası yapalım dedik bizde. Çok eğlendik çook : )

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