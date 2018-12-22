Kafalar Karışık" Oyuncuları Hayranlarıyla Buluştu

"Kafalar Karışık" adlı filmin başrol oyuncuları Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin, Samsun'da hayranlarıyla bir araya geldi.

"Kafalar Karışık" adlı filmin başrol oyuncuları Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin, Samsun'da hayranlarıyla bir araya geldi.



Vizyona girdiği günden itibaren en çok izlenenler arasında yer alan aksiyon ve komedinin buluştuğu "Kafalar Karışık" adlı filmin oyunculu özel gösterimi Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde(AVM) yapıldı. Evlenebilmek için kız arkadaşının kayıp babasını bulmaya çalışan genç bir adam ve arkadaşlarının hikayesini konu alan filmin başrol oyuncuları Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin, Piazza'daki Cinemaximum Salonunda sinemaseverle ve hayranlarıyla buluştu. Atakan Özyurt, salonu doldurdukları için gelen hayranlarına teşekkür etti. Özyurt ayrıca sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin hayranlarıyla fotoğraf çekildikten sonra filmin özel gösterimi yapıldı.



Yönetmenliğini Yücel Yolcu'nun yaptığı filmde, Metin Akpınar, Perihan Savaş, Cihan Ünal, Güven Kıraç, Zuhal Yalçın, Ruhi Sarı, Erhan Yazıcıoğlu ve Selahattin Taşdöğen gibi usta isimler de rol alıyor. - SAMSUN

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