İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün Mardin'de 300-500 kişiyle, güya aday açıklayacaklar HDP'ciler, hala kafaları, birilerinin talimatlarıyla aynı nokta üzerinden devam ediyor.

Soylu, Ihlamurlar Kasrı'nda muhtarlarla bir araya geldiği programda, konuşmasına başlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara başarı dileklerini iletti.



Türkiye'nin 31 Mart'taki meselesinin, ülkede kurulmuş herhangi bir sandıktan sadece bir belediye başkanı çıkarmak olmadığını belirten Soylu, bunun böyle görüldüğü zaman meselenin tam anlamıyla anlaşılamayacağını söyledi.



Soylu, Türkiye'nin 31 Mart akşamından beklentisinin, 15 Temmuz'daki kararlı duruşun altına kalın bir imza, "Yenikapı ruhu"nun altına güçlü bir mühür vurabilmek olduğunu ifade etti.



Birileri kabul etmese de itibarsızlaştırmaya çalışsa da 31 Mart meselesinin, beka ve istikrar meselesi olduğunu vurgulayan Soylu, "Bizim meselemiz, Türkiye'nin başına yıllardır türlü türlü çorap örmeye çalışanlara karşı milli iradeden, demokrasiden ve istikrardan yana sağlam bir duruş ortaya koymaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Soylu, Türkiye'nin geçmişindeki yerel ve genel seçimleri anımsatarak, "Birileri çıkıyor hükümeti altüst edebilmek, Türkiye'yi yöneten insanlara başka bir tabloyu oluşturabilmek için ellerinden geleni ortaya koymaya çalışıyor. Bunu hem dışarıdan aldığı desteklerle hem de kendi içerisinde on yıllardır sinsi bir şekilde oluşturdukları medyadan, bütün kamuoyu araçlarına kadar hepsiyle gerçekleştirmeye çalışıyor. Bunların hepsinden ayakta kalabilmemizin bir tek sebebi var, o da peşi sıra gelen seçimler." diye konuştu.



Bugün Türkiye'nin başına hangi çoraplar örülmeye çalışıldığını iyi hesap ettiklerini vurgulayan Soylu, Türkiye'nin terörle, darbelerle, fitnelerle, ekonomiyle yorulduğunu, Çorum ve Kahramanmaraş olaylarıyla, Hamido suikastlarıyla karşı karşıya bırakıldığını anımsattı.



Süleyman Soylu, her on yılda kirli bir tezgah ortaya konup Türkiye'nin önünün darbelerle kesmeye çalışıldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bütün bunları yaparken de bir de terör ortamı oluşturmaya çalıştılar. Taşeronlarına PKK'yı kurdurdular, bu milleti etnik kökenleri üzerinden ayrıştırmak istediler, aramıza nifak ve nefret sokmaya çalıştılar. İnsanlarımızı şehit ettiler, paramızı verdik, enerjimizi verdik. Dünya işine gücüne bakarken, üç kuruşluk ülkeler turizm ve üretim zengini olurken, bizi bu saydığım işlerin tamamıyla meşgul ettiler. Darbeleri de üretimsizliği de kardeş kavgalarını da terörü de Türkiye'nin ayağına bir pranga olarak taktılar."



"Şu anda kimin umurunda terörist başı"



Bakan Soylu, Türkiye'nin karıştırılmaya çalışıldığına dikkati çekerek, şunları söyledi:



"Dün Mardin'de 300-500 kişiyle, güya aday açıklayacaklar HDP'ciler, 'PKK'nın siyasi kolu' diyorum onlara, hala kafaları, birilerinin talimatlarıyla aynı nokta üzerinden devam ediyor. Gerilla marşı okuyorlar, biz gereğini yerine getiriyoruz ya şimdi, öbür taraftan milletimizi orada birtakım şeylere çağırıyorlar. Burada söylemek istiyorum, onların da propagandalarını yapmak istemiyorum.



Terörist başı, şu anda kimin umurunda, terörist başı. Onun için açlık grevi de yapan güya sözde eski bir milletvekilinin evine gidip, onunla beraber nöbet tutmaya çalışıyorlar. Yani işi tekrar etnik köken üzerinden nasıl hareketlendirilir, onlar eski zamanlardaydı. Şimdi teröristler ölüyor, öldürüyoruz teröristleri. Cenazelerine gitmeye çalışıyor milletvekilleri, hadi gitsinler de görelim bakalım, hadi gitsinler."



"25 bin 406 konut yapıldı"



Yeni bir sürece doğru gidildiğini belirten Soylu, "Bize oy sadece belediye başkanlığı, milletvekilliği, iktidarda kalmak için lazım' diye düşünüyorsak hata ederiz. Bize oy belini bükmek istedikleri Türkiye'nin dik durabilmesi için lazım." ifadesini kullandı.



İçişleri Bakanı Soylu, bugün terörle mücadele yaptıklarını vurgulayarak, "Sözümüzü yüksek söylememizin bir tek nedeni vardır, milletimizin bize sandıklarda verdiği destek ve güçtür. Yoksa bizi yukarıdan aşağıya büyük bir baskı altına alırlar." dedi.



Soylu, sadece teröristleri dağda kıstırmak ve sıkıştırmanın yetmeyeceğine dikkati çekerek, "Her şeyi orada yapacaksınız ki. Milletimize bası kurmaya çalışanlara fırsat vermeyeceksiniz. Çukur olaylarında, o insanların hayatlarını altüst etmeye çalışanlara inat bir şekilde eylemlerinden sonra 25 bin 406 konut yapıldı. Benden sonra oraya en çok giden Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mehmet Özhaseki." diye konuştu.



Özhaseki'nin bilgisiyle, birikimiyle, meselelere karşı soğukkanlı yaklaşımıyla, özellikle Doğu ve Güneydoğu'da ortaya koyduğu tavrıyla büyük bir anlayışı yerine getirdiğinin altını çizen Soylu, "Belediyeciliği var. Ankaralılar, eğer bu konuda Özhaseki'ye bir 5 yıl burada vize verdikleri zaman görecekler ki, önümüzdeki 5 yıl belki de Ankaralı dostlarımızın hem birlikte yönettikleri hem de birlikte adım attıkları ve Ankara'ya çok şey kattıkları, 5 yıl sora da tanınmaz bir noktaya getirebilecek bir adımı atacaklar." ifadesini kullandı.



"Şubat'ın 20'sinde bir tertip daha gece bekçimiz başlıyor"



Bakan Soylu, önemli bir dönemden geçildiğini yineleyerek, muhtarlara "Yarın öbür gün birlikte ittifak edenler, 'nasıl salladık' diye birbirine çak yaparsa, 31 Mart akşamı başımızı yere eğeriz. Bizim başımızı yere eğdirmeyin." çağrısında bulundu.



Muhtarlardan bir talebinin bulunduğunu belirten Soylu, "Şu anda 87 olay oldu, 47'si muhtar olayı. Sizler tecrübelisiniz, diğer muhtar adaylarına da 'bu centilmence bir rekabettir deyip, onları da böyle tavsiyelerde bulunursanız demokrasi şenliği içerisinde bir seçim geçiririz." dedi.



Soylu, Ankara'nın asayişiyle ilgili bilgi vererek, "2017 yılının başında Ankara'daki hırsızlık günde 33'tü, şu anda günde 9 oldu. Şubat'ın 20'sinde bir tertip daha gece bekçimiz başlıyor." ifadesini kullandı.



İstanbul ve Ankara'ya trafiği düzenleyecek trafik polisi vereceklerini belirten Soylu, uyuşturucuyla mücadelede ciddi yol kat ettiklerini de anlattı. Soylu, yaptıkları uyuşturucu operasyonları anımsatarak, "Dün gece de 350 bin de dün yakaladık. Bunları köküne kibrit suyu dökeceğiz." diyerek konuşmasını sonlandırdı.



Programa, AK Parti Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve partililer de katıldı.

