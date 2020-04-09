Kafalarına tuğla düşen kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı - Son Dakika

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Kafalarına tuğla düşen kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı
6 saat önce
Batman'ın Sason ilçesinde inşaattan kafalarına tuğla düşen iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.
Batman'ın Sason ilçesinde inşaattan kafalarına tuğla düşen iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aşağı Mahalle'de yaşayan Sedat Özcan'ın çocukları Semanur (8) ve Hiranur (5) sokakta bulunduğu sırada çevredeki bir inşaattan tuğla düştü.
Tuğlaların başına isabet ettiği kardeşlerden Hiranur Özcan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Semanur Özcan, Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 04:50 Kaynak: AA
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