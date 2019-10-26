Son Dakika Haberleri: Kafalarına yorgun mermi isabet eden 2 kişi yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Kafalarına yorgun mermi isabet eden 2 kişi yaralandı

Kafalarına yorgun mermi isabet eden 2 kişi yaralandı

3 dakika önce

Kafalarına yorgun mermi isabet eden 2 kişi yaralandıKONYA - Konya'da kafalarına yorgun mermi isabet eden 2 kişi hastanelik oldu.

Kafalarına yorgun mermi isabet eden 2 kişi yaralandı

KONYA - Konya'da kafalarına yorgun mermi isabet eden 2 kişi hastanelik oldu.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Kültürpark otobüs durakları ve Alaaddin Tepesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs durağında bekleyen C.D'nin gözünün üzerine yorgun mermi isabet etti. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada olayın gerçekleştiği yere yakın bir noktada Alaaddin Tepesi civarında İ.Y. isimli vatandaş da aynı şekilde yorgun mermiyle kulağının arka kısmından yorgun mermiyle yaralandı. Olayın ihbar edilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek inceleme yaparken, yaralılar ambulanslarla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. İki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kafalarına yorgun mermi isabet eden 2 kişi yaralandı

Alaaddin Tepesi, Polis, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 07:40 Kaynak: İHA
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