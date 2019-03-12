Son Dakika Haberleri: Kafaoğlu Burhaniye'de

Kafaoğlu Burhaniye'de

1 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu seçim çalışmaları kapsamında Burhaniye ilçesini ziyaret etti.

Kafaoğlu Burhaniye'de, System.String[]
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu seçim çalışmaları kapsamında Burhaniye ilçesini ziyaret etti. Başkan Kafaoğlu, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 3. düzenlenen "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği" kursunun açılış törene katıldı. Burhaniye Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Necdet Uysal, belediye meclis üyesi adayları ile birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu sanayi esnafını ziyaret etti. Başkan Kafaoğlu, tüm işyerlerini ziyaret ederek, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Büyükşehirde Yücel Yılmaz'a Burhaniye'de Necdet Uysal'a destek istedi. Kafaoğlu "Çarklar birbirine uyması gerek, çarklar birbirine uymaz ise sıkıntı olur bunu en iyi siz bilirsiniz. Bu yüzden Büyükşehirde Yücel Yılmaz, Burhaniye'de Necdet Uysal'a desteklerinizi bekliyoruz" dedi. Cumhuriyet Mahallesinde düzenlenen mitinge katılan Başkan Kafaoğlu meydanı dolduran coşkulu Burhaniyelilere hitap etti. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:24 Kaynak: İHA

Necdet Uysal, Zekai Kafaoğlu, Balıkesir, Burhaniye, Politika
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