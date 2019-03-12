Kafaoğlu Burhaniye'de

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu seçim çalışmaları kapsamında Burhaniye ilçesini ziyaret etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu seçim çalışmaları kapsamında Burhaniye ilçesini ziyaret etti. Başkan Kafaoğlu, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 3. düzenlenen "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği" kursunun açılış törene katıldı. Burhaniye Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Necdet Uysal, belediye meclis üyesi adayları ile birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu sanayi esnafını ziyaret etti. Başkan Kafaoğlu, tüm işyerlerini ziyaret ederek, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.



Büyükşehirde Yücel Yılmaz'a Burhaniye'de Necdet Uysal'a destek istedi. Kafaoğlu "Çarklar birbirine uyması gerek, çarklar birbirine uymaz ise sıkıntı olur bunu en iyi siz bilirsiniz. Bu yüzden Büyükşehirde Yücel Yılmaz, Burhaniye'de Necdet Uysal'a desteklerinizi bekliyoruz" dedi. Cumhuriyet Mahallesinde düzenlenen mitinge katılan Başkan Kafaoğlu meydanı dolduran coşkulu Burhaniyelilere hitap etti. - BALIKESİR

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Meteoroloji Uyardı! İstanbul'a Öğle Saatlerinden İtibaren Kuvvetli Yağış Geliyor

MHP'li Nihat Atlı: Rabbimin İzniyle Bunların Anasını Belleyeceğiz

Odasına Giren Yengesi, 17 Yaşındaki Genci Fenalaşmış Halde Buldu

AK Parti'den İstifa Eden 800 Kişi CHP'ye Geçti